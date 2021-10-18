ABD’den Dedeağaç’a askeri sevkiyat

YUNANISTAN'DAKI Dedeağaç Limanı'na kasımda ABD'den tatbikat için geniş çaplı askeri sevkiyat yapılacağı bildirildi. Yunan basınına göre, gelecek haftalarda ABD'den Yunanistan
'ın Dedeağaç Limanı'na yapılacak, "bugüne dek görülmemiş büyüklükteki" geniş çaplı askeri sevkiyatla çok sayıda helikopter, İHA, tank, top ve ağır silahın Yunanistan'a gelmesi planlanıyor. Haberde, ABD ve NATO'nun, Dedeağaç Limanı vasıtasıyla Balkanlar
ve Doğu Avrupa
'daki artan varlığının Rusya
'yı rahatsız edeceği yorumuna yer verildi. Mayıstaki çok uluslu tatbikata Türkiye
de önemli katkı sağlamıştı.