ABD’den dikkat çeken 29 Ekim mesajı: Türkiye önemli bir NATO müttefikidir

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sitesinde paylaşılan mesajda, Blinken'in ABD adına, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutlayan Türk halkına tebriklerini sunduğu belirtildi.

"TÜRKİYE, ABD'NİN ORTAĞIDIR"

"Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortağıdır." ifadesini kullanan Blinken, Türkiye'nin onlarca yıldır küresel zorluklara karşı koymak için ABD ve uluslararası toplumun yanında durduğunu kaydetti.