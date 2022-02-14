ABD’den dikkat çeken Rusya açıklaması: Putin işgale henüz nihai karar vermedi

"NİHAİ KARAR VERİLDİĞİNE İNANMIYORUZ"

Halen diplomasi için yer olduğuna dikkati çeken Kirby, bir soru üzerine "Halen (işgal için) nihai karar verildiğine inanmıyoruz." diye konuştu. Ancak sözcü, saldırının yine de herhangi bir uyarı olmaksızın her gün başlayabileceğini defalarca farklı kurumlardan duyurduklarını dile getirdi. Kirby, "Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ı duydunuz geçen hafta Olimpiyatlar bitmeden saldırının başlayabileceğini açıkça ifade etti. Hatta bu hafta da olabilir. Elimizdeki bilgileri Ukrayna dahil müttefiklerimizle paylaşıyoruz." dedi.