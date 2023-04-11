ABD'den Dodik'in "bağımsız devlet" açıklamasına tepki

ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliğince yapılan yazılı açıklamada, Dodik'in, geçtiğimiz günlerde yaptığı "RS'nin 'devlet' olacağı" yönündeki ifadelerinin Dayton Barış Anlaşması'na karşı "sorumsuzluk" olduğu ifade edildi.
Açıklamada, Bosna Hersek'te entite ve diğer idari yapıların devletten bağımsızlık ilan etme hakkına sahip olmadığına işaret edilerek, "ABD'nin Dodik'in Bosna Hersek'te yeni bir çatışmayı ateşlemesi durumunda boş durmayacağı" kaydedildi.
Dodik'in ayrılıkçı söylemlerinin, ülkenin Avro-Atlantik kurumlarına entegrasyon sürecine zarar verdiğinin altı çizilen açıklamada, "Dodik'in söylemleri ve tehditleri, Sırp Cumhuriyeti'nde yaşayan halkı karşı karşıya oldukları gerçek sorunlardan uzaklaştırma girişimidir." ifadelerine yer verildi.
DODİK, RS'NİN "DEVLET" OLACAĞINI SÖYLEDİ
RS Başkanı Dodik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "RS bağımsız bir devlet olacak çünkü Bosna Hersek çatısı altında, bizim için faydalı olacak bölgesel girişimlerin parçası olamayız." ifadesine yer vermişti.
Paylaşımında, "Açık Balkan"ın iyi bir girişim olduğunu işaret eden Dodik, "Fakat Bosna Hersek'tekiler, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'a fayda sağlamış olmasına rağmen böyle düşünmüyor. (Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi) Denis Becirovic'in, uyanır uyanmaz ilk işi Sırplardan nefret etmek oluyor. Böyle 'imkansız' bir ülkede yaşıyoruz ve bazı ülkelerin büyükelçilikleri üzerimizde deneyler uyguluyor, tüm bunlar bir gün son bulacak." değerlendirmesini yapmıştı.