ABD'den Dodik'in "bağımsız devlet" açıklamasına tepki

DODİK, RS'NİN "DEVLET" OLACAĞINI SÖYLEDİ

RS Başkanı Dodik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "RS bağımsız bir devlet olacak çünkü Bosna Hersek çatısı altında, bizim için faydalı olacak bölgesel girişimlerin parçası olamayız." ifadesine yer vermişti.

Paylaşımında, "Açık Balkan"ın iyi bir girişim olduğunu işaret eden Dodik, "Fakat Bosna Hersek'tekiler, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'a fayda sağlamış olmasına rağmen böyle düşünmüyor. (Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi) Denis Becirovic'in, uyanır uyanmaz ilk işi Sırplardan nefret etmek oluyor. Böyle 'imkansız' bir ülkede yaşıyoruz ve bazı ülkelerin büyükelçilikleri üzerimizde deneyler uyguluyor, tüm bunlar bir gün son bulacak." değerlendirmesini yapmıştı.