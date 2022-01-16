ABD’den EastMed hezimetine çevre kılıfı

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Doğu Akdeniz
'de yenilenebilir enerji kaynakları ve elektrik temelli projeleri öncelediğine işaret ederek Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne (EastMed) artık sıcak bakmadığını bildirdi. Anadolu Ajansı muhabirinin konuyla ilgili sorusuna yazılı yanıt veren bir ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Doğu Akdeniz'deki enerji önceliğine ilişkin değerlendirmede bulundu. Açıklamada, ABD'nin EastMed projesinden desteğini çektiği doğrudan ifadelerle dile getirilmese de Washington'ın Doğu Akdeniz'deki ilgisinin yenilenebilir enerji ve elektrik temelli projelere kaydığı açık bir şekilde vurgulandı. 2 Ocak 2020'de Yunanistan
'ın başkenti Atina'da İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs
liderleri arasında imzalanan EastMed Boru Hattı
projesinin İsrail'den Kıbrıs Rum kesimine, oradan da Yunanistan'a bağlanması planlanmaktaydı. Buradan da başta İtalya olmak üzere tüm Avrupa'ya doğal gaz taşınacaktı. Ancak Türkiye, Libya'yla yapmış olduğu MEB anlaşması sonrası EastMed Boru Hattı'nın geçirilmesi planlanan deniz sınırlarını tamamen kontrol altına alarak projeye ölümcül bir darbe vurdu. Doğu Akdeniz'de enerji paylaşımında Türkiye'yi bypass etmeye çalışan bu proje bu yüzden zaten 'ölü doğmuş' bir projeydi. ABD'nin son kararı da bu gerçeği bir kez daha tescillemiş oldu.