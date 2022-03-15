ABD’den flaş iddia: Avrupa’da Rusya Ukrayna savaşı zirvesi: Biden Brüksel’e gidecek...

Amerikan basını, NATO liderlerinin gelecek hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'de Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle toplanmayı değerlendirdiğini yazdı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek günlerde Avrupa'ya gitme planı olduğunu öne süren Amerikan basınından yeni bir iddia geldi.

BİDEN BRÜKSEL'E GİDECEK

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Biden'ın 23 Mart Çarşamba günü Brüksel'de NATO liderleri ile Ukrayna-Rusya savaşı gündemiyle bir araya gelmek için Avrupa'ya seyahat etmesi gündemde.

Kaynaklar, bu toplantının hala değerlendirme aşamasında olduğunu ve nihai kararın henüz verilmediğini aktardı.