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Giriş Tarihi: 15.3.2022 16:43

ABD'den flaş iddia: Avrupa'da Rusya Ukrayna savaşı zirvesi: Biden Brüksel'e gidecek...

AA
ABD’den flaş iddia: Avrupa’da Rusya Ukrayna savaşı zirvesi: Biden Brüksel’e gidecek...

Rusya Ukrayna savaşının 20. gününde Amerikan basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Buna göre NATO liderleri gelecek hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelecek. Zirveye Biden'ın da katılması bekleniyor...

Amerikan basını, NATO liderlerinin gelecek hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'de Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle toplanmayı değerlendirdiğini yazdı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek günlerde Avrupa'ya gitme planı olduğunu öne süren Amerikan basınından yeni bir iddia geldi.

BİDEN BRÜKSEL'E GİDECEK

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Biden'ın 23 Mart Çarşamba günü Brüksel'de NATO liderleri ile Ukrayna-Rusya savaşı gündemiyle bir araya gelmek için Avrupa'ya seyahat etmesi gündemde.

Kaynaklar, bu toplantının hala değerlendirme aşamasında olduğunu ve nihai kararın henüz verilmediğini aktardı.

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ABD'den flaş iddia: Avrupa'da Rusya Ukrayna savaşı zirvesi: Biden Brüksel'e gidecek...
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