ABD’den Hizbullah liderinin başına 7 milyon dolar ödül

ABD Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü Hizbullah'ın Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ABD Büyükelçiliğini bombalamasının 40. yıldönümünde, Hizbullah'ın kilit lideri İbrahim Aqil hakkında bilgi sağlayanlara ödül verileceğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın terörle mücadele ve istihbarat platformu olan Adalet İçin Ödül programı kapsamında Aqil'in kimliğinin tespitine, bulunduğu yere, tutuklanmasına yardımcı olan bilgiler sağlayanlara 7 milyon dolara varan bir ödül verileceği açıklandı.

AQİL, 241 ABD ASKERİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRININ FAİLİ

Bakanlık, Aqil hakkında bilgisi olanların Adalet için Ödül platformu ile iletişime geçmelerini isteyerek, ulaşan kişilerin tüm bilgilerinin gizli tutulacağını belirtti. Bakanlık ayrıca, Aqil'in, Nisan 1983'te Beyrut'taki ABD Büyükelçiliği'ne ve Ekim 1983'te 241 ABD askerinin öldüğü bombalı saldırıların sorumluluğunu üstlenen Hizbullah'ın askeri kolunun başlıca üyelerinden biri olduğu bilgisini paylaştı.

AQİL, "ÖZEL OLARAK TAYİN EDİLEN KÜRESEL TERÖRİST" LİSTESİNDE YER ALIYOR

ABD Adalet Bakanlığı ise, Aqil'in 21 Temmuz 2015'te Hizbullah adına hareket ettiği için Özel Olarak Tayin Edilen Vatandaş olarak listelendiğini, ardından 10 Eylül 2019'da Özel Olarak Tayin Edilen Küresel Terörist olarak atandığı bilgisini paylaştı. Bakanlık, bu atamaların bir sonucu olarak, Aqil'in ABD yargı yetkisine tabi olan tüm mülkiyeti ve mülkiyetteki menfaatlerinin bloke edildiğini ve ABD'li kişilerin Aqil ile herhangi bir işlem yapmasının yasaklandığını söyledi.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı'nın Adalet İçin Ödül (RFJ) misyonu, ABD ulusal güvenliğine yonelik tehdit, terörizm, kötü niyetli siber faaliyetler gibi bilgiler için ödüller sunuyor. 1984'den bu yana Adalet İçin Ödül programı ABD ulusal güvenliğine yönelik tehditlerin çözülmesine yardımcı olan bilgiler sağlayan 125'ten fazla kişiye 250 milyon dolardan fazla ödeme yaptı.