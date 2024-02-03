ABD’den ilk misilleme saldırısı: 85 hedef vuruldu

ABD, 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne düzenlenen ve 3 askerin öldüğü, 40'tan fazla askerin de yaralandığı saldırıya karşılık olarak operasyonlar düzenlemeye başladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye ve Irak'ta, İran devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin vurulduğunu bildirdi. Saldırılarda ABD'den havalanan uzun menzilli bombardıman uçaklarının da yer aldığı, 125'ten fazla güdümlü bombanın kullanıldığı belirtilen açıklamada, hedeflenen bölgelerde kumanda merkezlerinin, roket ve füzelerle insansız hava araçlarının vurulduğu ifade edildi. ABD Başkanı Joe Biden da üs saldırısına karşılık vermeye başladıklarını, bu askeri karşılığın kendi seçtikleri zaman ve mekanlarda süreceğini söyledi.