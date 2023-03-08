ABD’den İsrail’in Cenin saldırısına destek

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Price, Cenin şehrinde İsrail'in 6 Filistinliyi öldürdüğü olaya ilişkin bir soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

"İsrail savunma güçleri, kamuoyuna 26 Şubat'ta iki İsrailliyi öldüren bir teröristi takip ettiklerini açıklamıştı. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu terör örgütleri dahil İsrail'in tüm saldırganlıklara karşı halkını ve topraklarını savunma hakkına sahiptir."

Sözcü, son günlerde İsrail'e karşı açık terör tehditleri olduğunu iddia ederken, Batı Şeria'da hızla artan şiddetten de endişe duyduklarını söyledi.

Price, "Daha fazla insanın hayatını kaybetmesini engellemek için tarafları derhal adım atmaya teşvik ediyoruz." dedi