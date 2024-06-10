ABD’den itiraf gibi açıklama

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 274 sivilin katledildiği, İsrail'in 4 rehinenin kurtarmasıyla sonuçlanan operasyon kapsamında tebrik mesajı yayımladı. CNN'e yaptığı açıklamada ise operasyona istihbarat desteği sağladıklarını belirten Sullivan, ancak askeri olarak katılmadıklarını savundu. "Ancak şunu söyleyebilirim; ABD olarak, aralarında Amerikalıların da bulunduğu tüm esirlerin evlerine dönmeleri için İsrail ordusuna genel anlamda destek sağladık" diyen Sullivan, bu desteğin detaylarına ise girmedi. Bu arada Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da "İsrail güvenlik güçleri başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu cesur operasyonu gerçekleştiren İsrail güvenlik güçlerinin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz'' denildi.