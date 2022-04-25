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Giriş Tarihi: 25.4.2022 09:30

ABD'den Kiev'e kritik ziyaret! Blinken Ukrayna'da

AA
ABD’den Kiev’e kritik ziyaret! Blinken Ukrayna’da

Savaş 61. günde devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kiev'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Güvenlik nedeniyle ziyaretin detayları açıklanmazken, görüşmelerin çok verimli geçtiği ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestoviç, Feigin Live kanalında gece yaptığı açıklamada, Blinken ve Austin'in Kiev'e geldiğini belirterek, "Bugün Amerikalılar Kiev'de. Evet, Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşüyorlar" dedi.

DETAYLAR AÇIKLANMADI

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden bir yetkilinin kaynak gösterildiği haberlerde, güvenlik nedeniyle ziyaretin detaylarının açıklanmadığı, görüşmelerin çok verimli geçtiği bilgisi yer aldı.

ÜST DÜZEY ZİYARET

Blinken ve Austin'in ziyareti, Rusya-Ukrayna savaşı döneminde, ABD'li yetkililerin Ukrayna'ya yaptığı en üst düzey ziyaret olması açısından dikkat çekiyor.

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ABD'den Kiev'e kritik ziyaret! Blinken Ukrayna'da
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