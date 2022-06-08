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Giriş Tarihi: 8.6.2022 12:26 Son Güncelleme: 8.6.2022 12:27

ABD'den korkutan Kuzey Kore açıklaması: Her an olabilir

AA
ABD’den korkutan Kuzey Kore açıklaması: Her an olabilir

Kuzey Kore'nin art arda yaptığı balistik füze denemeleri tüm dünyanın ilgisini çekiyor. ABD lideri Biden'ın Kuzey Kore temsilcisi ise Kuzey Kore'nin her an nükleer deneme yapabileceği konusunda uyarıda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim, Kuzey Kore'nin "her an" nükleer deneme yapabileceği uyarısında bulundu. BBC'de yer alan habere göre, Sung'un uyarısı Pyongyang'ın 5 Haziran'da sekiz balistik füze denemesinden sonra geldi.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Sung, Endonezya'nın başkenti Jakarta'da gazetecilere yaptığı değerlendirmede, Kuzey Koreli yetkililerin, taktik veya küçük boyutlu nükleer silahları da kullanmaya istekli olduğunu düşündüğünü söyledi.

"HER AN OLABİLİR"

Temsilci Sung, bir sonraki nükleer denemenin "her an" olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca Sung, müttefiki Güney Kore ile Pyongyang'ın balistik füze denemelerine yanıt olarak bir gün sonra sekiz füze fırlatan ABD'nin, Kuzey Kore ile "ön koşulsuz" diplomatik ilişki kurmaya kararlı olduğunu vurguladı. Kuzey Kore, 6'ncı nükleer denemesini 3 Eylül 2017'de yapmıştı.

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ABD'den korkutan Kuzey Kore açıklaması: Her an olabilir
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