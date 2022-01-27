ABD’den kritik Rusya uyarısı: Küresel güvenlik riski...

ABD ve Rusya ilişkileri Donbas gerilimi nedeniyle her geçen gün biraz daha geriliyor. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümü için taleplerine resmi bir yanıt verdiğini söyledi. Blinken 'geri adım atmadıklarını' belirtirken "Rusya'ya ciddi bir diplomatik çözüm yolu önerdik, tercih onlara kalmış" ifadelerini kullandı. Bilinken ayrıca Rusya Ukrayna krizini Çinli Mevkidaşı ile de görüştü. Görüşmede küresel güvenlik riskine dikkat çekti...
KÜRESEL GÜVENLİK RİSKİ
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Ukrayna hakkında görüştü. Bakanlık sözcüsü Ned Price'ın görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamasında, 'Blinken, gerilimi azaltma ve diplomasinin ileriye dönük sorumlu yol olduğunu iletti' ifadelerini kullandı. Price, görüşmelerde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik daha fazla saldırganlığının küresel güvenlik ve ekonomik risklerin ortaya çıktığını da sözlerine ekledi.
ABD Dışişleri BakanıAntony Blinken, Rusya'nın güvenlik tekliflerine ilişkin ABD'nin yazılı yanıtını verdiğini açıklamıştı. Rusya'ya verilen yanıtta Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceğine dair garanti verilmesi talebi, ABD tarafından reddedildiği belirtildi.
TERCİH ONLARA KALMIŞ!
Geri adım atmadıklarını ifade eden Blinken, "Rusya'ya ciddi bir diplomatik çözüm yolu önerdik, tercih onlara kalmış" dedi. Rus yetkililer ise, ABD'nin NATO ile koordinasyon içinde hazırladığı bu teklifi inceleyeceklerini açıkladı.
BİZ HER YANITA HAZIRIZ
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, verdikleri yanıt ile temel prensiplerini net bir şekilde ilettiklerini, bunların içinde Ukrayna'nın egemenliği ve gelecekte girmek istedikleri güvenlik ittifakına kendilerinin karar verme hakkının da olduğunu söyledi: "Konu diplomasiye geldiğinde, kimse amaçlarımızın ciddiyeti hakkında şüpheye düşmesin. Hem Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmek hem de Rusya'nın hamlelerine karşı verilecek ortak yanıta aynı oranda odaklanıyoruz."Rusya'nın teklifimize nasıl yanıt vereceğini göreceğiz. Ama biz her yanıta hazırız." ifadelerini kullandı.
EN İYİ YOL GİZLİ GÖRÜŞMELER...
Blinken, aralarında Javelin füzeleri ve zırhlı araçları hedef alan silahların da bulunduğu üç ayrı sevkiyatın bu hafta Ukrayna'ya gönderildiğini de ekledi. ABD ve Avrupalı müttefikler arasında farklı bir görüş olmadığını belirten Blinken, ABD'nin ilettiği teklifin kanuoyuna açıklanmayacağını belirtti. Blinken "Diplomasinin başarıya ulaşması için en iyi yol, ona gizli görüşmeler aracılığıyla olanak sağlamaktır." dedi.