ABD’den kritik Rusya uyarısı: Küresel güvenlik riski...

BİZ HER YANITA HAZIRIZ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, verdikleri yanıt ile temel prensiplerini net bir şekilde ilettiklerini, bunların içinde Ukrayna'nın egemenliği ve gelecekte girmek istedikleri güvenlik ittifakına kendilerinin karar verme hakkının da olduğunu söyledi: "Konu diplomasiye geldiğinde, kimse amaçlarımızın ciddiyeti hakkında şüpheye düşmesin. Hem Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmek hem de Rusya'nın hamlelerine karşı verilecek ortak yanıta aynı oranda odaklanıyoruz."Rusya'nın teklifimize nasıl yanıt vereceğini göreceğiz. Ama biz her yanıta hazırız." ifadelerini kullandı.