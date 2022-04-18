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Giriş Tarihi: 18.4.2022 13:16 Son Güncelleme: 18.4.2022 13:16

ABD'den Kuzey Kore'ye gözdağı: Karşılık verilecek

AA
ABD’den Kuzey Kore’ye gözdağı: Karşılık verilecek

Kuzey Kore'nin peş peşe gerçekleştiridği füze denemelerinin ardından ABD'den gözdağı geldi. Dün Kuzey Kore tarafından gerçekleştirilen taktik güdümlü füze denemesi sonrası ABD ve Güney Kore'nin provokatif eylemlere karşı kararlı bir şekilde karşılık verileceği ifade edilid.

ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim, Güney Kore ve ABD'nin, "Kuzey Kore'nin provokatif eylemlerine sorumlu ve kararlı bir şekilde karşılık vereceğini" bildirdi. Yonhap ajansının haberine göre, Sung Kim, Güney Koreli mevkidaşı Noh Kyu-duk ile başkent Seul'da yaptığı görüşmede, Pyongyang'ın füze denemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ve Güney Kore'nin, Kuzey Kore'nin "tansiyonu yükseltici eylemlerine" ilişkin benzer endişelere sahip olduğunu dile getiren Sung Kim, iki ülkenin "Pyongyang'ın kışkırtıcı davranışlarına sorumlu ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğini" ifade etti.

Sung Kim, Washington'un, yeni seçilen Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un mayısta görevine başladıktan sonra kurulacak yeni dış politika ekibiyle çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Kuzey Kore'nin dün, "taktik güdümlü füze" denemesi yaptığı açıklanmıştı. Denemenin, Güney Kore ve ABD ortak tatbikatı öncesinde yapılması dikkati çekmişti. Böylelikle Kuzey Kore, yılbaşından beri 13'üncü füze denemesini yapmış oldu.

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ABD'den Kuzey Kore'ye gözdağı: Karşılık verilecek
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