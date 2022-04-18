ABD’den Kuzey Kore’ye gözdağı: Karşılık verilecek

ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim, Güney Kore ve ABD'nin, "Kuzey Kore'nin provokatif eylemlerine sorumlu ve kararlı bir şekilde karşılık vereceğini" bildirdi. Yonhap ajansının haberine göre, Sung Kim, Güney Koreli mevkidaşı Noh Kyu-duk ile başkent Seul'da yaptığı görüşmede, Pyongyang'ın füze denemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.