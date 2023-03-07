ABD’den Kuzey Kore’ye gözdağı! Ortak tatbikat düzenlendi

Bu yıl içerisinde 9 kez düzenlenmesi planlanan "Buddy Wing" tatbikatıyla, ABD ve Güney Kore'nin operasyon ve ekip çalışmasını geliştirmesi bekleniyor.

Güney Kore ve ABD, 3 Mart'ta Kuzey Kore'nin tehditlerine rağmen "Özgürlük Kalkanı" isimli yıllık askeri tatbikatlarını planlandıkları gibi sürdüreceklerini bildirmişti.

13-23 Mart'ta başlaması planlanan "Özgürlük Kalkanı" tatbikatıyla savunma işbirliğinin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtilmişti.