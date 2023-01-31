ABD’den Kuzey Kore’ye net mesaj: Desteğimiz demir gibi sağlamdır

Austin, Kuzey Kore'nin son dönemde füze denemeleri ve dronlarla yapılan hava sahası ihlalleri gibi provokasyonlarını kınarken, ABD ve Güney Kore'nin "Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırma hedefine bağlı olduğunu" vurguladı.

Ortak güvenlik taahhüdünün yalnızca slogandan ibaret olmadığını, buna sonuna kadar bağlı olduklarını yineleyen Austin, bunun canlı bir örneği olarak ABD'nin geçen yıl radarlardan kaçabilen beşinci nesil F-22 ve F-35 savaş uçaklarını ile bir uçak gemisi filosunu Güney Kore yakınına konuşlandırdığını hatırlattı. Austin, "Gelecekte bu türden faaliyetleri daha sık görebilirsiniz." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı ayrıca gelecek ay Washington'da müttefik ülkelerin, Kuzey Kore'nin nükleer silah kullanması senaryosu üzerine masa başında tartışmaya dayalı harp oyunu planladığına işaret ederek "Hiçbir olasılığı göz ardı etmediğimizden emin olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Güney Koreli Bakan Lee de Austin'in iki ülkenin, "barış için kuvvet" anlayışı doğrultusunda ortak askeri tatbikatlarının kapsamını ve yoğunluğunu artırma önerisini desteklediklerini vurguladı. Austin, Japonya'nın da dahil olacağı üçlü güvenlik işbirliğinin önemine işaret ederek "Üçlü işbirliğinin tüm tarafların güvenliğini artıracağına inanıyoruz." dedi.

Görüşmede Austin ve Lee, geçen yıl yapılan Üçlü Güvenlik Zirvesi'nde ABD, Güney Kore ve Japonya arasında füze uyarı verilerinin paylaşılmasına yönelik kararı anımsatarak, bu amaçla üst düzey Üçlü Savunma Görüşmelerinin en kısa süre sürede başlatılması konusunda mutabakata vardıklarını belirtti.

Austin'in ziyareti, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Güney Kore'ye yaptığı iki günlük ziyaretin ardından geldi. Stoltenberg, Seul'de Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Dışişleri Bakanı Park Jin ve Savunma Bakanı Lee Jong-sup ile yaptığı görüşmelerde küresel boyutta bağlantılı güvenliğe vurgu yapmış, Kuzey Kore'nin artan nükleer tehdidi ve Rusya ile Çin'in bu türden silahlara sahip olması karşısında, ABD'nin nükleer caydırıcılığını müttefik ülkelere genişletmesinin gerekli olduğunun altını çizmişti.