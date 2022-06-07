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Giriş Tarihi: 7.6.2022 11:23 Son Güncelleme: 7.6.2022 11:25

ABD'den Kuzey Kore'ye nükleer tehdit: Çok hızlı ve sert bir cevap verilir

AA
ABD’den Kuzey Kore’ye nükleer tehdit: Çok hızlı ve sert bir cevap verilir

Kuzey Kore ve ABD arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Geçtiğimiz gün Kuzey Kore peş peşe 8 balistik füze fırlatmış, ABD ve Güney Kore misilleme yapmıştı. ABD'den bu gelişmelerin ardından çok sert açıklamalar geldi. Bölgede yükselen tansiyon üzerine yapılan açıklamada "Herhangi bir nükleer deneme BM Güvenlik Konseyinin kararlarının ihlali olur. Bu denemeye de hızlı ve çok sert bir cevap verilir." denildi.

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ABD'den Kuzey Kore'ye nükleer tehdit: Çok hızlı ve sert bir cevap verilir
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