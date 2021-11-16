ABD’den Rusya’nın anti-uydu füze denemesine kınama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın bugün gerçekleştirdiği anti-uydu füze denemesini kınayarak, kendi uydusunu vuran Moskova'nın dünya yörüngesine binlerce parçalık enkazın yayılmasına neden olduğunu savundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde, Rusya'nın anti-uydu füzesi denemesi yapmasına sert tepki gösterdi.

Price, Moskova'nın bugün kendi uydularından birini anti-uydu füzesi kullanarak vurduğunu, vurulan uydunun 1500 takip edilebilir boyutta ve yüzbinlerce de küçük parçaya ayrılan enkazının dünya yörüngesindeki diğer uydular ve görev yapan astronotlar için ciddi bir tehlike teşkil ettiğini savundu.

ABD'li sözcü, ABD ile Rusya arasında başta Ukrayna olmak üzere birçok konuda ciddi gerilimlerin olduğu bir dönemde Moskova'nın böyle bir füze denemesi yapmasını "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi. Price, Rusya'ya karşı bu konuda ne tür somut adımlar atacakları konusunda konuşmak için henüz erken olduğunu, ancak ABD'nin bu adıma mutlaka yanıt vereceğini belirtti.

BELARUS YÖNETİMİNE YENİ YAPTIRIMLAR YOLDA

Diğer yandan Price, Polonya ile Belarus arasındaki göçmen krizine ilişkin değerlendirmesinde bir kez daha Belarus ile Rusya'yı suçladı.

Price, Belarus'taki Aleksandr Lukaşenko yönetimine karşı Avrupa Birliği'nin (AB) yeni yaptırımlar getirdiğini ve Joe Biden yönetiminin de yeni yaptırımlar getirmeye hazırlandığını söyledi.

Polonya'ya olan desteklerini bir kez daha yineleyen Price, Moskova'nın krizin çözümü konusuna katkı yapmadığını savundu.

Polonyalı mevkidaşı ile dün telefonda görüşen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Antony Blinken da ABD'nin Polonya'ya olan desteğini dile getirmiş ve "Lukaşenko yönetimine karşı gerekli tedbirleri alacaklarını" ifade etmişti.