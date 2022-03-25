Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD'den Rusya'nın Gürcistan'daki birliklerini Ukrayna'ya kaydırdığı iddiası
Giriş Tarihi: 25.3.2022 21:40

ABD'den Rusya'nın Gürcistan'daki birliklerini Ukrayna'ya kaydırdığı iddiası

AA
ABD’den Rusya’nın Gürcistan’daki birliklerini Ukrayna’ya kaydırdığı iddiası

ABD'li üst düzey bir savunma yetkilisi, Rusya'nın Gürcistan'daki bazı birliklerini Ukrayna'ya kaydırmaya başladığını bildirdi.

Adı açıklanmayan üst düzey savunma yetkilisi, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, Pentagonun şu aşamada kaç askerin kaydırıldığına ilişkin bilgiye sahip olmadığını belirtti.

"(Rusların) Gürcistan'dan Ukrayna'ya birliklerini kaydırdıklarına dair işaretleri görüyoruz" ifadesini kullanan yetkili, henüz daha fazla detayın bulunmadığını aktardı.

Öte yandan yetkili, Rus güçlerinin Kiev'de kara operasyonlarını durdurduğunu, hava operasyonlarına ve füze atışlarına devam ettiğini, kara unsurlarının savunma hatlarına doğru çekildiklerini gözlemlediklerini de sözlerine ekledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'den Rusya'nın Gürcistan'daki birliklerini Ukrayna'ya kaydırdığı iddiası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA