ABD’den Rusya’yı kızdıracak hamle: 400 milyon dolarlık rekor bütçe ayrıldı

İspanya, daha önce Ukrayna'ya HAWK füzelerini vermişti. ABD'nin bu pakette verdiği yenileme finansmanının da İspanyol HAWK füzelerinin yenilenmesi için kullanılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bu pakete dahil olan yenilenmiş T-72B tankları, Hollanda ve Çekya ile üçlü, koordineli bir çalışmanın parçasıdır. ABD'nin yanı sıra Hollanda ve Çekya Savunma Bakanlığının desteği ve Çekya endüstrisi ile işbirliği ile 45 ilave T-72B Tankı sağlanacak."

ABD Ukrayna'ya, USAI kapsamının yanı sıra Başkanlık Kararnamesi ile ABD ordusunun envanterinden de silah sağlıyor.

Biden yönetiminin göreve gelmesinden bu yana ABD Ukrayna'ya toplamda 18,9 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı yaptı.