ABD’den SDG’ye son ültimatom

SURİYE'NİN birliği için en büyük engellerden biri olan terör örgütü SDG'ye ABD'nin verdiği son ültimatom detayı basına sızdı. Londra merkezli Al Majalla dergisi, SDG ile Suriye hükümeti arasında 30 Ocak'ta duyurulan kapsamlı anlaşmaya giden sürecin perde arkasını, ABD'nin rolünü ve sahadaki güç dengelerinin nasıl değiştiğini ayrıntılarıyla yayımladı. Buna göre ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, SDG'li sözde komutanlara "Sizin için tek bir kurşun bile sıkmayacağız" mesajını verdi.