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Giriş Tarihi: 22.1.2022

ABD’den silah sevkiyatına izin

ABD’den silah sevkiyatına izin
Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmasıyla ülkeye gireceği kaygıları artarken, ABD yönetiminden yeni bir hamle geldi. Amerikan Wall Street Journal gazetesi haberinde, ABD'nin NATO'nun Baltık bölgesi üyeleri Letonya, Litvanya ve Estonya'nın, Javelin tanksavar ve Stinger uçaksavar füzelerini Ukrayna ordusuna destek amacıyla gönderme izni verdiğini ileri sürdü. Öte yandan gazeteye konuşan yetkili, Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya Mi-17 tipi nakliye helikopterlerinin satışını onayladığına ilişkin Kongre'yi bilgilendirdiğini ifade etti. Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı, bu iki konuda da açıklama yapmaktan kaçındı.
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ABD’den silah sevkiyatına izin
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