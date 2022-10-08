ABD’den skandal paylaşım! Yunanistan’a savaş uçaklarıyla destek verdiler

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN KÜSTAH PAYLAŞIM

Dünyanın en büyük savaş gemileri arasında yer alan uçak gemisinin 10 Ekim'e kadar Suda Üssü'nde kalması öngörülüyor. Gemi, daha önce de mürettebatın dinlenmesi için 2017'de birkaç günlüğüne Suda Üssü'ne gelmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından ABD'nin Atina Büyükelçiliği'nden skandal bir paylaşım geldi.

ABD'nin Yunanistan Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından uçak gemisinin yer aldığı bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımda kullanılan ifadelerse Ege'de gerilimi tırmandıracak yeni bir adım olarak yorumlandı.