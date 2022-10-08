ABD’den skandal paylaşım! Yunanistan’a savaş uçaklarıyla destek verdiler

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde uluslararası hukuka aykırı bir şekilde adaları silahlandırması, Türkiye ile gerilimi giderek yükseltiyor. Geçtiğimiz aylardan bu yana provokatif eylemlerini artıran Yunanistan, ABD ile de iş birliğini artırıyor.
Türkiye'nin yapıcı adımlarına rağmen gerilimi tırmandıran hamlelerini artıran Yunanistan, iş birlikleriyle de saldırgan tutumunu artırıyor. Bölgeden kesintisiz bir şekilde gelen sıcak haberlere dün bir yenisi daha eklendi.
ABD UÇAK GEMİSİ GİRİT'TE
Rusya tehdidine karşı olduğu söylenen silahlandırmaya, ABD ve Almanya da katıldı. ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait George H. W. Bush uçak gemisinin Girit'in Suda Üssü'ne geldiği bildirildi.
SKAI TV'nin haberine göre, 3 bin 500 kişilik mürettebat ve 2 bin 500 havacılık askeri personelini taşıyan gemi yaklaşık 333 metre uzunluğunda.
Hızı 30 deniz milini aşabilen gemi, iki nükleer reaktörü sayesinde 20 yıl yakıt ikmali yapmadan çalışabiliyor.
ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN KÜSTAH PAYLAŞIM
Dünyanın en büyük savaş gemileri arasında yer alan uçak gemisinin 10 Ekim'e kadar Suda Üssü'nde kalması öngörülüyor. Gemi, daha önce de mürettebatın dinlenmesi için 2017'de birkaç günlüğüne Suda Üssü'ne gelmişti.
Yaşanan gelişmelerin ardından ABD'nin Atina Büyükelçiliği'nden skandal bir paylaşım geldi.
ABD'nin Yunanistan Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından uçak gemisinin yer aldığı bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımda kullanılan ifadelerse Ege'de gerilimi tırmandıracak yeni bir adım olarak yorumlandı.
Paylaşımda "İki şey birlikte güzel, Yunan doğası ve ABD'nün gücü" ifadelerini kullanan ABD, bu adımla yeni bir gerilimin de fitilini ateşledi.
YUNAN MEDYASI PAYLAŞIMA DESTEK VERDİ
ABD'nin tepki çeken paylaşımına Yunan medyasından da destek geldi. Ülke basınında yer alan haberlerde, gemide bulunan savaş jetlerinin, Yunan eğitim uçaklarıyla ortak tatbikat yapacağını iddia edildi.
"ZAMANLAMA MANİDAR"
Geminin demir atma zamanlamasının oldukça manidar olduğu da dile getirilirken, bu adımın gerilimli olan Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde sembolik bir anlam taşıdığı iddia edildi.
SİLAHLANDIRMA YARIŞINA ALMANLAR DA KATILDI
Türkiye'nin burnunun dibindeki Dedeağaç'ın büyük bir askeri üs olmasının ardından Almanya'nın Yunanistan'a 100 adet hafif paletli zırhlı araç hibe edildiği öğrenildi. hafif paletli zırhlı araç hibe ettiğini belirten A Haber muhabiri İlhan Tahsin, "Bunlarda sırasıyla Yunanistan ait Kuzey Ege ve 12 Adalara kadar olan bölgede asker bulundurulmaması gereken noktada oraya yerleştirilecek." açıklamasında bulundu.