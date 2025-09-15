ABD’den soykırımcıya tam destek!

İsrail'e resmi ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Batı Kudüs'te Başbakan Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Rubio, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşa "sarsılmaz destek" sözü verdi ve Hamas'ın ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Rubio, bazı ülkelerin Filistin'i tanıma kararının "Hamas'ı cesaretlendirdiğini ve esir takası müzakerelerini zora soktuğunu" iddia etti. Gazze'deki saldırılara devam edecekleri mesajını veren Netanyahu, "Hamas'ı yok etmeye ve İsrailli esirleri serbest bırakmaya kararlı olduklarını" söyledi. Katar'da Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırının "başarısız olmadığını" öne süren Netanyahu, "(Doha'daki saldırıyla) Bizim vermek istediğimiz en önemli mesaj; dünyanın hiçbir yerinde dokunulmazlık elde edemeyeceğinizdir" dedi.