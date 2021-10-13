ABD’den Taliban açıklaması: Olumlu

ABD heyeti, ülkenin Afganistan'dan tamamen çekilmesinden sonra Taliban ile Katar'da ilk kez yüz yüze görüştü.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan, Price, "ABD heyetinin Doha'daki Taliban temsilcileriyle yaptığı görüşmeler samimi, profesyonel ve olumlu geçti." dedi.

Toplantıyı "iş toplantısı" olarak niteleyen Price, Amerikalı heyetin, Taliban'ı sözlerine göre değil, yalnızca saldırılara göre değerlendirileceğini açıkça ifade ettiğini kaydetti.