ABD’den Taliban görüşmesi: İnsani yardım endişesi masada

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri ve Hazine bakanlıklarının yanı sıra ABD Uluslararası Kalkınma Ajansından (USAID) yetkililerin de bulunduğu West'in başkanlığındaki heyetin 29-30 Haziran'da üst düzey Taliban temsilcileriyle görüştüğü kaydedildi.

Açıklamada, "ABD heyeti (görüşmede) Afganistan'da son depremlerin neden olduğu can kaybı ve hasar için taziyelerini dile getirdi ve depremden etkilenen Afgan halkının barınma ve temizlik ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra ülkede devam eden krize karşı insani yardımlar için USAID'den 55 milyon dolarlık yeni yardım da dahil olmak üzere ABD'nin insani desteğini aktardı." ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin Ağustos 2021'den bu yana Afganistan'a 774 milyon doların üzerinde insani yardım sağladığı hatırlatılan açıklamada, "Heyet Taliban'ın ABD insani yardımlarının dağıtılmasına artan müdahalesine ilişkin endişelerini dile getirdi. Her iki taraf, hizmetlerin sunumunda şeffaflığa ilişkin endişeleri ele alırken, ülke genelinde temel sağlık hizmetlerine kesintisiz erişimi sürdürmenin kritik önemi üzerinde anlaştılar." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Taliban yönetiminin uluslararası finans kuruluşlarına olan borçlarının bir kısmını ödemiş olmasının ABD'yi memnun ettiği aktarıldı.