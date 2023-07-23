ABD’den Türkiye’ye ‘liderlik’ çağrısı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gıda krizi riskinin ortadan kaldırılması amacıyla oluşturulan Tahıl Koridoru'nda, Türkiye önemli bir rol üstlenerek taraflar arasındaki anlaşmaya liderlik etmişti. Rusya'nın 17 Temmuz'da anlaşmadan çekilmesinin ardından tüm gözler yeniden Türkiye'ye çevrildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Karadeniz tahıl girişiminde Türkiye'nin rolü ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gelinen son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bir soru üzerine Blinken, "Türkiye, ilk etapta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yakın işbirliği içinde çalışarak inisiyatifin sıfırdan hayata geçirilmesinde etkili oldu. Bunu yerden kaldırmak için harika bir iş çıkardı" dedi. Blinken, "Bu nedenle Türkiye'nin, daha önce yaptığı gibi dünyanın dört bir yanındaki insanların ihtiyaç duyduğu gıdayı makul fiyatlarla alabilmelerini sağlamak için tekrar bu işi rayına oturtmada liderlik rolünü üstlenmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.Öte yandan Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Ceren Hande Özgür, "Tahıl anlaşmasındaki duraklamanın geçici olduğunu umuyoruz" dedi. Özgür, Türkiye'nin BM ve iki tarafla koordinasyonlu çalışmalarını sürdüreceğini, girişimin tamamen sonlandırılmasının küresel gıda pazarına zarar vereceğini söyledi.