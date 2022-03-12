ABD’den Ukrayna savaşında yeni hamle! Yeni birlikler konuşlandırılıyor

3. Piyade Tümeni Komutanı Tümgeneral Charles Costanza'nın bir süre önce askerlere altı aylık süre için denizaşırı ülkelerde konuşlanmaya hazırlanmalarını ancak Ukrayna'daki gelişmelere göre yerleştirmelerin uzatılabileceği veya kısaltılabileceğini söylediği kaydedildi.