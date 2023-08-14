ABD’den Ukrayna’ya 200 milyon dolarlık ek askeri yardım

ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımlarına bir yenisi daha eklendi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, topraklarını savunan ve halkını koruyan Ukrayna'ya yardım etmek için bir sonraki güvenlik yardımı paketini duyuruyoruz" ifadelerini kullanarak, ABD'nin Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık ek askeri yardım yapacağını açıkladı.

Bliken, yardım paketinin hava savunma mühimmatı, topçu mermileri ve mayın temizleme ekipmanlarını içerdiğini aktardı.

"URAYNA'YA YARDIMLAR DEVAM EDECEK"



Rusya'nın Ukraynalı sivilleri öldürdüğüne ve sivil altyapıyı hedef aldığına dikkat çeken Blinken, "Aynı zamanda açlığı silah olarak kullanıyor. Ukrayna'nın sivil limanlarını ve tahıl altyapısını yok ederek küresel gıda güvensizliğine katkıda bulunuyor. Rusya bu savaşı başlattı ve kuvvetlerini Ukrayna'dan çekerek her an sona erdirebilir. Bunu yapana kadar ABD ve müttefikleri ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'ya yardımlarına devam edecekler" dedi.