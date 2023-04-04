ABD’den Ukrayna’ya 2,6 milyar dolarlık yeni askeri yardım

ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları, Ukrayna'ya yeni askeri yardım sağlanacağını duyurdu. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, USAI kapsamında 2 milyar 100 milyon dolar, başkanın Amerikan ordusunun envanterinden silah ve ekipman çekme yetkisi kapsamında da 500 milyon dolarlık askeri yardımının Ukrayna'ya sağlanacağı ifade edildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise yardımın detaylarını basınla paylaştı.

Buna göre, "ABD envanterinden Patriot hava savunma sistemleri için ek mühimmat, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) için ek mühimmat, 155 mm ve 105 mm top mermileri, 120 mm havan mermileri, 120 mm ve 105 mm tank mühimmatı, 25 mm mühimmat, TOW füzeleri, yaklaşık 400 el bombası atar ve 200 bin el bombası, 11 taktik kurtarma aracı, 61 ağır yakıt tankeri, ağır ekipman taşımak için 10 kamyon ve 10 römork, araç bakım ve tamiri için test ve teşhis ekipmanları, yedek parçalar ve diğer saha ekipmanları" verileceği kaydedildi.

YAPILACAK ASKERİ YARDIMLAR LİSTELENDİ

Açıklamada, USAI kapsamında sağlanacak silah, mühimmat ve ekipmanlara ilişkin şu bilgiler verildi:

"Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemleri (NASAMS) için ek mühimmat, 9 İHA savar, 30 mm top kamyonu, 10 mobil lazer güdümlü İHA savar roket sistemi, üç hava gözetleme radarı, 30 mm ve 23 mm uçaksavar mühimmatı, 130 mm ve 122 mm top mermileri, 122 mm GRAD roketleri, roket fırlatma sistemleri ve mühimmatı, 120 mm ve 81 mm havan sistemleri, 120 mm, 81 mm ve 60 mm havan mermileri, 120 mm tank mühimmatı, Javelin zırh delici füze sistemleri, zırh delici roketler ve hassas hava mühimmatı, yaklaşık 3 bin 600 küçük silah ve 23 milyondan fazla küçük silah mermisi, 7 taktik kurtarma aracı, 8 ağır yakıt tankeri ve 105 yakıt römorku, zırhlı köprü sistemleri, 4 lojistik destek aracı, 6 ağır ekipman taşıma kamyonu ve on römork, güvenli iletişim ekipmanı, SATCOM terminalleri ve hizmetleri, eğitim, bakım ve idame için fon."

Bu yardım paketiyle Ukrayna-Rusya savaşının başından beri ABD Ukrayna'ya 35,1 milyar dolar askeri yardım yapmış olacak.