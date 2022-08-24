ABD’den Ukrayna’ya 2,98 milyar dolarlık ’Bağımsızlık Günü’ hediyesi

UKRAYNA'NIN SAHİP OLABİLECEKLERİ

Ukrayna'nın bağımsızlık ve egemenliğinin her zaman korunacağını ve bu yöndeki mücadelelerinde, ABD'nin Ukrayna halkına desteğini sürdüreceğini belirten Biden, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar Ukrayna'ya yönelik en büyük savunma yardımı paketimizi açıklamaktan gurur duyuyorum. 2,98 milyar dolarlık silah ve mühimmat Ukrayna'ya verilecek. Bu yardım ile Ukrayna hava savunma sistemlerine, füze sistemlerine, cephaneliklere, havasız insan araçlarına, radarlara sahip olabilecek."