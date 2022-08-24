Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD'den Ukrayna'ya 2,98 milyar dolarlık 'Bağımsızlık Günü' hediyesi
Giriş Tarihi: 24.8.2022 15:08 Son Güncelleme: 24.8.2022 15:08

ABD'den Ukrayna'ya 2,98 milyar dolarlık 'Bağımsızlık Günü' hediyesi

AA
ABD’den Ukrayna’ya 2,98 milyar dolarlık ’Bağımsızlık Günü’ hediyesi

Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya verdiği destekle bilinen ABD'den yeni bir haber geldi. ABD Başkanı Biden, 'Bağımsızlık Günü' nedeniyle Ukrayna'ya 2,98 milyar dolarlık yardım yapacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, "Bağımsızlık Günü" dolayısıyla Ukrayna'ya 2,98 milyar dolarlık silah ve savunma yardımı yapacaklarını duyurdu. Biden, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Ukrayna halkını tebrik ederek "Son 6 ayda Ukraynalılar sıra dışı cesaretleri ve özgürlüğe bağlılıkları ile tüm dünyaya ilham oldu. Rusya'nın tam ölçekli işgali karşısında dik ve sağlam durdurdular." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'NIN SAHİP OLABİLECEKLERİ

Ukrayna'nın bağımsızlık ve egemenliğinin her zaman korunacağını ve bu yöndeki mücadelelerinde, ABD'nin Ukrayna halkına desteğini sürdüreceğini belirten Biden, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar Ukrayna'ya yönelik en büyük savunma yardımı paketimizi açıklamaktan gurur duyuyorum. 2,98 milyar dolarlık silah ve mühimmat Ukrayna'ya verilecek. Bu yardım ile Ukrayna hava savunma sistemlerine, füze sistemlerine, cephaneliklere, havasız insan araçlarına, radarlara sahip olabilecek."

"MÜCADELE GÜÇLENDİ"

Biden, son 6 ayda Rusya ile savaşta binlerce kişinin öldüğüne ya da yaralandığına, milyonlarca kişinin ise göçmen durumuna düştüğüne işaret ederek aynı zamanda bu süreçte Ukrayna halkının kendi bağımsızlıkları için olan mücadelelerini de güçlendirdiğinin altını çizdi.

Biden yönetimi göreve geldiği Ocak 2021'den bugüne kadar Ukrayna'ya 10,6 milyar dolarlık savunma yardımı sağladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'den Ukrayna'ya 2,98 milyar dolarlık 'Bağımsızlık Günü' hediyesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA