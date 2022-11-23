ABD’den Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık askeri yardım

"UKRAYNA'YI DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Açıklamada "İngiltere Başbakanı Sunak'ın Kiev'e yaptığı son ziyarette söylediği 50 milyon sterlinlik hava savunma sistemi desteğiyle çalışmalarımıza İngiltere ve Fransa da katılıyor. Ayrıca, İsveç'in yakın zamanda yaklaşık 300 milyon dolarlık hava savunma taahhüdünü de not alıyoruz. Ukrayna'nın kendini savunmaya devam edebilmesi ve günü geldiğinde müzakere masasında da mümkün olan en güçlü konumda olabilmesi için ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'yı desteklemeyi sürdüreceğiz" denildi.