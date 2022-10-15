ABD’den Ukrayna’ya 725 milyon dolarlık ek silah yardımı

Ukrayna'ya 4 Ekim'de ABD ordusunun envanterinden 625 milyon dolar yardım yapan Pentagon yaptığı yazılı açıklamada, "Savunma Bakanlığı, başkanın Ukrayna'nın kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere ordunun envanterinden 725 milyon dolara kadar silah ve ekipman çekme yetkisi verdiğini duyurdu." denildi.

Bunun Ağustos 2021'den bu yana ABD ordusunun envanterinden Ukrayna'ya verilen 23'üncü silah yardım paketi olduğu belirtilen açıklamada, yeni paketle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Bu yeni güvenlik yardım paketi şunları içerir: Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için ek mühimmat; 23 bin 155 mm top mermisi; 500 hassas güdümlü 155 mm top mermisi; 5 bin 155 mm'lik Uzaktan Kumandalı Zırh Delici Mayın (RAAM) Sistemi, 5 bin tanksavar silahı; Yüksek Hızlı Anti-Radyasyon Füzeleri (HARM); 200'den fazla Yüksek Hareketli Çok Amaçlı Tekerlekli Araç (HMMWV); hafif silahlar ve 2 milyondan fazla hafif silah mühimmatı ve tıbbi malzemeler."