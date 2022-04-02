ABD’den Ukrayna’ya askeri yardım!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna'ya 300 milyon dolar değerinde yeni bir askeri yardım yapacaklarını söyledi.

Washington Post'un haberine göre, Kirby, basına yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yapılacak yeni askeri yardımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kirby, Ukrayna ordusunu güçlendirme çabalarının bir parçası olarak Ukrayna'ya insansız hava araçları, zırhlı araçlar ve makineli tüfekler de dahil olmak üzere 300 milyon dolara kadar askeri malzeme sağlayacaklarını duyurdu. Sözcü Kirby, yardım kararının, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz bağlılığının altını çizdiğini kaydetti.