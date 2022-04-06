ABD’den Ukrayna’ya ek yardım! 100 milyon dolar değerinde...

Blinken, "Dünya, Rusya güçlerinin Buça'da ve Ukrayna genelinde işlediği vahşet karşısında şok oldu ve dehşete düştü. Ukrayna kuvvetleri, ülkelerini ve özgürlüklerini cesurca savunmaya devam ediyor ve ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemekte kararlı şekilde duruyor." ifadelerini kullandı.

Biden'ın direktifi üzerine Ukrayna ordusuna 100 milyon dolarlık zırh delici mühimmat tedariki için gerekli yetkilendirmeyi yaptığını belirten Blinken, bu yardım paketinin ABD ordusunun envanterinden Ukrayna ordusuna sağlanan altıncı yardım paketi olduğunu kaydetti.

Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana 30'dan fazla ülkenin Ukrayna'ya yardım sağladığına değinen Blinken, "Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla, Rusya'nın acımasız vahşeti ile perişan olan insanlara ekonomik destek ve insani yardımın yanı sıra Ukrayna'nın savunmasını desteklemek için güvenlik yardımı sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, 1 Nisan'da Ukrayna ordusuna 300 milyon dolarlık ek askeri yardım yapılmasına onay vermişti. Bu 300 milyonluk yardımın, ABD ordusunun envanterinden ziyade ABD silah şirketlerinden tedarik edileceği açıklanmıştı. Biden, daha önce de Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yardım paketine onay vermişti.