ABD’den Ukrayna’ya Kırım’ı vurma izni

RUSYA'NIN Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar sürerken, Kırım ve Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki gerginlik yükseliyor. Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'da bir süredir patlamalar yaşanıyor. Son olarak dün bir askeri üssün yakınında patlama meydana geldi. ABD basınından ise ilginç bir iddia ortaya atıldı. Politico'ya konuşan ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, Washington'un, Ukrayna ordusuna sağladığı silahların Kırım'daki hedeflere yönelik kullanılmasına izin verdiğini ve bunu meşru müdafaa olarak gördüğünü belirtti. Yetkili, "Biz hedef seçmiyoruz. Elbette sağladığımız her şey meşru müdafaa içindir. Ukrayna toprakları içinde seçilen her bir hedef, tanımı gereği meşru müdafaa. Kırım, Ukrayna'dır" dedi.