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Giriş Tarihi: 23.10.2023 00:21

ABD'den vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmeyin" uyarısı

ABD, vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmeyin" uyarısı yaparak, ülkeden ayrılmak isteyenlerin "öngörülemeyen güvenlik durumu" nedeniyle hemen ayrılması gerektiğini bildirdi.

AA
ABD’den vatandaşlarına Lübnan’a seyahat etmeyin uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'a yönelik seyahat tavsiyesinde güncelle yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ABD vatandaşlarına "güvenlik gerekçesiyle Lübnan'a seyahat etmeyin" uyarısında bulunuldu.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların, "öngörülemeyen güvenlik durumu" nedeniyle hemen ayrılması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, halen ticari uçuşların mevcut olduğu ancak kapasitenin azaldığı aktarılarak, ABD vatandaşlarına "Beyrut'ta bulunan havalimanındaki uçuşları kontrol etmeleri" tavsiyesinde bulunuldu.

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ABD'den vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmeyin" uyarısı
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