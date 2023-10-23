ABD'den vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmeyin" uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'a yönelik seyahat tavsiyesinde güncelle yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ABD vatandaşlarına "güvenlik gerekçesiyle Lübnan'a seyahat etmeyin" uyarısında bulunuldu.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların, "öngörülemeyen güvenlik durumu" nedeniyle hemen ayrılması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, halen ticari uçuşların mevcut olduğu ancak kapasitenin azaldığı aktarılarak, ABD vatandaşlarına "Beyrut'ta bulunan havalimanındaki uçuşları kontrol etmeleri" tavsiyesinde bulunuldu.