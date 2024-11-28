ABD’den yeni soykırım silahları

İsrail'ebaskı yaparak Lübnan'da ateşkesi sağlayan ABD, Gazze Şeridi'ndeki soykırıma ise finansör olmaya devam ediyor. İsrail'e 680 milyon dolarlık yeni silahlar gönderilecek. Financial Times gazetesinin Kongre kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Joe Biden yönetiminin, Tel Aviv'e 680 milyon dolarlık yeni bir silah satışına onay vermeye hazırlandığı bildirildi. ABD'nin İsrail'e yapacağı bu son silah satışı, daha önce yapılan ve toplam değeri 20 milyar doları bulan yüklü silah satış onayına ilaveten yapılacak.