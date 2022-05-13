ABD’den yeni YPG/PKK planı! Yaptırımlara takılmayacak: Skandal raporda dikkat çeken detaylar...

YAPTIRIMLARDA MUAF TUTULACAK

OFAC'ın açıklamasına göre söz konusu bölgelere tarım, telekomünikasyon, ulaştırma, inşaat ve üretim gibi alanlarda yapılacak yatırımlar yaptırımlardan muaf tutulacak. Öte yandan, muafiyet lisansları petrol ticaretini kapsamayacak. Ayrıca söz konusu yatırımların hiçbirinde Suriye rejimi ile herhangi bir işlem gerçekleştirilemeyecek.