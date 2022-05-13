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Giriş Tarihi: 13.5.2022 09:17 Son Güncelleme: 13.5.2022 09:25

ABD'den yeni YPG/PKK planı! Yaptırımlara takılmayacak: Skandal raporda dikkat çeken detaylar...

AA
ABD’den yeni YPG/PKK planı! Yaptırımlara takılmayacak: Skandal raporda dikkat çeken detaylar...

ABD yönetimi Suriye'de SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütünün işgali altındaki bölgeler ile ilgili slandal bir karara imza attı. Buna göre, Amerikan firmaları, terör işgali altındaki bölgelerde tarım, telekomünikasyon, ulaştırma, inşaat ve üretim gibi alanlarda yapılacak yatırımlar yaptırımlardan muaf tutulacak.

ABD yönetimi, Suriye'de SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütünün işgali altındaki bölgelere ilişkin tarım ve inşaat gibi alanlara yönelik yaptırım muafiyeti getirdi. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Ofisinden (OFAC) yapılan yazılı açıklamaya göre, Amerikan firmaları, YPG/PKK'nın işgali altındaki Suriye'nin kuzeydoğu ve kuzeybatısında bölgelere Suriye yaptırımlarına takılmadan artık yatırım yapabilecek.

YAPTIRIMLARDA MUAF TUTULACAK

OFAC'ın açıklamasına göre söz konusu bölgelere tarım, telekomünikasyon, ulaştırma, inşaat ve üretim gibi alanlarda yapılacak yatırımlar yaptırımlardan muaf tutulacak. Öte yandan, muafiyet lisansları petrol ticaretini kapsamayacak. Ayrıca söz konusu yatırımların hiçbirinde Suriye rejimi ile herhangi bir işlem gerçekleştirilemeyecek.

DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Açıklamada yatırım lisanslarının coğrafi sınırlarına ilişkin "Suriye'nin kuzeydoğusunda ve kuzeybatısında rejimin kontrol etmediği alanlar" şeklinde genel bir ifade kullanılması dikkati çekti.

ABD daha önce Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği Deyrizor'daki petrol tesislerinde faaliyet gösteren bir Amerikan şirketinin yaptırım muafiyetini kaldırmıştı.

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ABD'den yeni YPG/PKK planı! Yaptırımlara takılmayacak: Skandal raporda dikkat çeken detaylar...
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