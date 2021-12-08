ABD’den, YPG’li teröristlerle tatbikat

Suriye
'de terör örgütü YPG/PKK'yla silahlı eğitimlerini sürdüren ABD
ordusu, Deyrizor
ilinin batısında terör örgütüyle ortak askeri tatbikat düzenledi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD güçleri, Deyrizor'un batı kırsalındaki yer alan Ebu Haşeb Çölü'nde teröristlerle ortak askeri tatbikat yaptı. 3 tank ve birkaç zırhlı araçla yapılan tatbikatta teröristlere güdümlü füzelerin kullanımı hakkında da eğitim verildi. Askeri tatbikatın Deyrizor kent merkezi yakınlarında İran destekli terörist gruplarla Rus askerlerinin bulunduğu Salihiyye
beldesine yakın bir bölgede yapılması dikkati çekti. Salihiyye beldesi halihazırda Esad rejimi güçlerinin kontrolünde bulunuyor. Öte yandan, ABD Özel Kuvvetleri
, 1 Aralık'ta Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke
ilinde yüzlerce YPG/PKK'lı teröriste daha silahlı eğitim başlatmıştı.