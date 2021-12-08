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Giriş Tarihi: 9.12.2021

ABD’den, YPG’li teröristlerle tatbikat

ABD’den, YPG’li teröristlerle tatbikat
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'yla silahlı eğitimlerini sürdüren ABD ordusu, Deyrizor ilinin batısında terör örgütüyle ortak askeri tatbikat düzenledi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD güçleri, Deyrizor'un batı kırsalındaki yer alan Ebu Haşeb Çölü'nde teröristlerle ortak askeri tatbikat yaptı. 3 tank ve birkaç zırhlı araçla yapılan tatbikatta teröristlere güdümlü füzelerin kullanımı hakkında da eğitim verildi. Askeri tatbikatın Deyrizor kent merkezi yakınlarında İran destekli terörist gruplarla Rus askerlerinin bulunduğu Salihiyye beldesine yakın bir bölgede yapılması dikkati çekti. Salihiyye beldesi halihazırda Esad rejimi güçlerinin kontrolünde bulunuyor. Öte yandan, ABD Özel Kuvvetleri, 1 Aralık'ta Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde yüzlerce YPG/PKK'lı teröriste daha silahlı eğitim başlatmıştı.
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ABD’den, YPG’li teröristlerle tatbikat
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