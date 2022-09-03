ABD’den Yunanistan’a S-300 kalkanı

Yunanistan'ın, Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi ile yaptığı tacizlerin yankıları sürerken ABD'den açıklama geldi. Euronews'ün haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Hellas Journal sitesinin sorusunu yanıtladı. ABD'nin açıklamasında Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerinin Girit Adası'ndaki varlığının 2017 tarihli Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamına girmediğini açıkladı. Söz konusu taciz ile Yunanistan'ın S-300'leri aktif halde tuttuğu ortaya çıkmıştı. ABD'den bu konu hakkında ve S-300'lerin bir NATO üyesine karşı aktif hale getirilmesine dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.