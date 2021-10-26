AB’de enerji krizi devam ediyor!

AB üyesi 27 ülkenin ilgili bakanları, doğal gaz ve elektrik fiyatlarında yaşanan yükselişi ve bu duruma karşı alınabilecek önlemleri görüşmek üzere Lüksemburg'da bir araya geldi.

Toplantı bitiminde açıklamalarda bulunan AB Komisyonu'nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, bakanların enerji fiyatları konusunda atılabilecek adımları belirlemeye çalıştığını söyledi.

Simson, pek çok bakanın nükleerin yeşil yatırım sınıflandırmasında yer almasını istediğini ifade ederek, "Her üye ülke, hangi enerji kaynaklarını kullanacağına kendisi karar verir. Ülkelerin karbon nötr olmak konusunda kendilerine özgü yolları vardır. Nükleer enerji, düşük karbonlu bir enerji kaynağı olarak kabul edilmektedir. Ama burada nükleer atıkların olası çevresel etkileri konusunda görüşler ayrışıyor." diye konuştu.

Bazı üye ülkelerin elektik fiyatları oluşumunda yenilenebilir ile doğal gaz kaynaklarının "ayrıştırılmasını" içeren bir teklif sunduğunu bildiren Simson, bu ülkelerin, iki kaynaktan üretim fiyatlarının ortalaması alınarak elektrik fiyatları belirlenmesini istediklerini söyledi.

Simson, "Çeşitli kaynaklardan farklı biçimde fiyatların oluştuğu bir sistemin pratikte nasıl uygulanabileceği ve bunun mevcut elektrik piyasası tasarımına daha iyi bir alternatifi olup olmadığı tam olarak net değil." dedi.

Söz konusu teklife karşı mevcut piyasa tasarımını destekleyen çok sayıda ülke olduğunu aktaran Simson, "Mevcut modelin değiştirilmesi piyasa öngörülebilirliğini, rekabetçiliği ve yeşil dönüşümü riske sokabilir. Elektrik üretimindeki mevcut model, her zaman arz ve talebi bir araya getiriyor." ifadelerini kullandı.

Simson, AB üyesi bazı ülkelerin ortak doğal gaz tedarik sözleşmeleri yapılmasını istediğini, bu sistemin de olası fayda ve zararlarının değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.