AB’de kriz kapıda! Doğal gaz depoları düşük seviyede

Simson, AB gaz depolarındaki seviyenin devamlı azaldığını vurgulayarak, "Halihazırda gaz depoları yüzde 40 seviyesinde bulunuyor. Bu geçmiş yılların aynı döneminin yüzde 10 daha altında." diye konuştu.

Avrupa'ya gaz akışında da olağandışılık yaşandığına dikkati çeken Simson, Batı Avrupa'ya gaz akışı geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azaldığını anlattı. Simson, enerji piyasalarını yakından takip edeceklerini, olası çeşitli senaryolara yönelik hazırlıklar yapacaklarını belirtti.

Uzun vadede yenilenebilir kaynaklara yatırım ve enerjide arz çeşitlendirmenin önemine işaret eden Simson, 4 Şubat'ta Azerbaycan'daki Güney Gaz Koridoru bakanlar toplantısında ve 7 Şubat'ta AB-ABD Enerji Konseyi'ne katılacağını söyledi.