AB’den Filistin meselesinde iki devletli çözüm vurgusu

Dalli, Filistinli çocuklar için de aynı şekilde en çok ölümün kaydedildiği yılın 2022 olduğunu, 34 çocuk yaştaki Filistinlinin İsrail kuvvetleri veya yerleşimciler tarafından öldürüldüğünü ifade etti.

İsrail'deki saldırılarda da 20 İsraillinin öldüğünü belirten Dalli, bunların ardından İsrail'in Filistin'de çok sayıda saldırı düzenlediğini hatırlattı. Taraflara itidal çağrısında bulunan Dalli, "Güç kullanımı orantılı ve uluslararası hukuka uygun olmalı." diye konuştu.