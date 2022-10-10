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Giriş Tarihi: 10.10.2022 14:33

AB’den flaş Rusya açıklaması: Askeri destek yolda

AA
AB’den flaş Rusya açıklaması: Askeri destek yolda

Kiev’e saldırılarını yoğunlaştıran Rus kuvvetleri, başkentte onlarca noktaya büyük saldırılar gerçekleştirdi. Ateş altında kalan Ukrayna’ya ilşikin açıklamada bulunan Avrupa Birliği Temsilcisi Josep Borrell, Rusya’nın eylemlerini kınadığı duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve diğer şehirlerindeki sivillere yönelik Rusya'nın saldırılarını kınadığını duyurdu.

Borrell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Kiev ve diğer şehirlerdeki sivillere yönelik saldırıları nedeniyle derinden sarsıldığını bildirdi.

AB Temsilcisi, "Bu tür eylemlerin 21. yüzyılda yeri yoktur. Onları mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum. Ukrayna'nın yanındayız. AB'den ek askeri destek yolda." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e Rus güçlerinin füze saldırısında 8 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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AB’den flaş Rusya açıklaması: Askeri destek yolda
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