AB’den İsrail’e silah ihraç eden ABD’ye eleştiri





"AY'A MI TAHLİYE EDİLECEKLER?"

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'yu da eleştiren Borrell, sivilleri korumak için daha fazlasını yapması yönünde gelen çağrıları dinlemediğini belirterek, "Herkes Tel Aviv'e gidip 'Lütfen bunu yapmayın, sivilleri koruyun, bu kadar çok insanı öldürmeyin' diye yalvarıyor. Netanyahu kimseyi dinlemiyor" dedi.

Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin sığındığı son yer olan Refah kentinin de tahliye edilmesi yönündeki çağrısına sert tepki gösteren Borrell, "Tahliye edecekler. Nereye? Ay'a mı? Bu insanları nereye tahliye edecekler? Dolayısıyla uluslararası toplum bunun bir katliam olduğuna, çok fazla insanın öldürüldüğüne inanıyorsa, belki de silah tedarikini yeniden düşünmek zorundalar. Her üye devlet, kendi dış politikasının sahibidir. Ancak çok fazla insanın öldürüldüğünü söylemeye devam etmek biraz çelişkili. Lütfen demeyi bırak ve bir şeyler yap'' ifadelerini kullandı.