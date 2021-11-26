AB’den Kovid-19’un yeni varyantına karşı ’acil kodlu’ uyarı: Tüm dünyaya yayılabilir

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının B.1.1.529 varyantıyla ilgili Avrupa Birliği'nden (AB) flaş bir uyarı geldi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı basın açıklamasında yeni varyantın birkaç ay içinde tüm dünyaya yayılabileceği endişesini dile getirdi.
"KATI KARANTİNA KURALLARI UYGULANMALI"
Virüsün görüldüğü bölgelerden gelenlerin katı karantina kurallarına uyması gerektiğini ifade eden von der Leyen, bilim insanları ve aşı üreticileri ile durum hakkında konuştuğunu, onların da ilgili varyantın uluslararası yayılmasını önlemek için bu tedbirleri desteklediklerini belirtti.
AŞI ÇAĞRISI
Von der Leyen, "Henüz olmadıysanız lütfen en kısa sürede aşı olun. Daha fazla aşı ve takviye dozu olma zamanı." dedi. Von der Leyen, daha önce yaptığı açıklamada Afrika'nın güneyinden AB'ye uçuşların durdurulması önerisinde bulunmuştu.
"SÜPER VARYANT" OLARAK NİTELENDİRİLİYOR
Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.
Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.
Türkiye, yeni varyant henüz tespit edilmeden önce 15 Kasım'dan itibaren Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.
Kısa süre önce varyantın Belçika'da da bir kişide görüldüğü açıklanmıştı.