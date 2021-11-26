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Giriş Tarihi: 26.11.2021 18:02 Son Güncelleme: 26.11.2021 18:10

AB'den Kovid-19'un yeni varyantına karşı 'acil kodlu' uyarı: Tüm dünyaya yayılabilir

AB’den Kovid-19’un yeni varyantına karşı ’acil kodlu’ uyarı: Tüm dünyaya yayılabilir

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 varyantıyla ilgili acil bir uyarı yayınladı. Yeni varyantın birkaç ay içerisinde tüm dünyaya yayılabileceğini belirten von der Leyen, "Henüz olmadıysanız lütfen en kısa sürede aşı olun. Daha fazla aşı ve takviye dozu olma zamanı." dedi.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının B.1.1.529 varyantıyla ilgili Avrupa Birliği'nden (AB) flaş bir uyarı geldi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı basın açıklamasında yeni varyantın birkaç ay içinde tüm dünyaya yayılabileceği endişesini dile getirdi.

"KATI KARANTİNA KURALLARI UYGULANMALI"

Virüsün görüldüğü bölgelerden gelenlerin katı karantina kurallarına uyması gerektiğini ifade eden von der Leyen, bilim insanları ve aşı üreticileri ile durum hakkında konuştuğunu, onların da ilgili varyantın uluslararası yayılmasını önlemek için bu tedbirleri desteklediklerini belirtti.

AŞI ÇAĞRISI

Von der Leyen, "Henüz olmadıysanız lütfen en kısa sürede aşı olun. Daha fazla aşı ve takviye dozu olma zamanı." dedi. Von der Leyen, daha önce yaptığı açıklamada Afrika'nın güneyinden AB'ye uçuşların durdurulması önerisinde bulunmuştu.

"SÜPER VARYANT" OLARAK NİTELENDİRİLİYOR

Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

Türkiye, yeni varyant henüz tespit edilmeden önce 15 Kasım'dan itibaren Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.

Kısa süre önce varyantın Belçika'da da bir kişide görüldüğü açıklanmıştı.

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AB'den Kovid-19'un yeni varyantına karşı 'acil kodlu' uyarı: Tüm dünyaya yayılabilir
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