AB’den Kovid-19’un yeni varyantına karşı ’acil kodlu’ uyarı: Tüm dünyaya yayılabilir

"KATI KARANTİNA KURALLARI UYGULANMALI"

Virüsün görüldüğü bölgelerden gelenlerin katı karantina kurallarına uyması gerektiğini ifade eden von der Leyen, bilim insanları ve aşı üreticileri ile durum hakkında konuştuğunu, onların da ilgili varyantın uluslararası yayılmasını önlemek için bu tedbirleri desteklediklerini belirtti.

AŞI ÇAĞRISI

Von der Leyen, "Henüz olmadıysanız lütfen en kısa sürede aşı olun. Daha fazla aşı ve takviye dozu olma zamanı." dedi. Von der Leyen, daha önce yaptığı açıklamada Afrika'nın güneyinden AB'ye uçuşların durdurulması önerisinde bulunmuştu.