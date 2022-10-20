AB'den Macaristan'ın "bombalı afişine" tepki

AB'de alınan yaptırım kararlarını Macar hükümetinin de onayladığına dikkati çeken Spinant, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın enerji krizine neden olduğunu, Rusya'nın savaştan önce de enerji piyasasını manipüle ettiğini ayrıca şimdi ise AB'ye şantaj yaptığını kaydetti.

Macaristan hükümeti geçen günlerde üzerinde "yaptırımlar" yazılı bomba resminin de yer aldığı, "Brüksel yaptırımları bizi mahvediyor" yazılı afişlerle yaptırım karşıtı kampanya başlatmıştı.