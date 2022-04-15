AB’den Rusya’nın 18 diplomatını sınır dışı etme kararına ’Haksız ve mesnetsiz’ tepkisi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, AB'nin Rusya'nın AB delegasyonunda görevli 18 diplomatı sınır dışı etmesine yönelik "haksız ve mesnetsiz" karardan üzüntü duyduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu AB diplomatlarının görevlerini Diplomatik İlişkilere İlişkin Viyana Sözleşmesi çerçevesinde yerine getirdikleri vurgulanarak, "Rus makamlarının kararının sadece bir misilleme adımı olmasının ötesinde bir gerekçesi yok. Rusya'nın seçtiği hareket tarzı, uluslararası izolasyonunu daha da derinleştirecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'ya Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını durdurması çağrısı da yinelendi.