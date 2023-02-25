AB’den Rusya’ya yeni yaptırımlar

AB Komisyonu'nun geçen hafta hazırladığı yaptırım paketi, Rus ekonomisini kritik teknoloji ve sanayi ürünlerden mahrum bırakmak için 11 milyar avroyu aşan miktardaki ürüne ihracat yasakları içeriyor.

Elektronik, özel araçlar, makine ve motor parçaları, kamyon ve jet motorları için yedek parçalar gibi ürünleri içeren paket, inşaat sektörünün Rusya ordusuna yönlendirilebileceği anten veya vinç gibi ürünleri de hedef alıyor.

Hem askeri hem sivil maksatla kullanılabilecek çeşitli ürünlere de ihracat yasağı getiriliyor.

İHA, füze ve helikopter de dahil, Rusya'nın silah sistemlerinde kullanılabileceği yeni elektronik bileşenler ile termal kameralara da kısıtlamalara dahil ediliyor.